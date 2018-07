Minuto silenzio Camera per Borsellino

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - L'Aula della Camera ha osservato un minuto di silenzio ed ha tributato un applauso unanime in memoria di Paolo Borsellino e degli agenti di scorta morti con lui nella strage di via D'Amelio. In Aula erano presenti anche i ministri Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Sulle stragi di mafia, ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, prima di invitare l'Assemblea al raccoglimento, bisogna "perseguire la verità sempre ed a ogni costo, a partire dall'accertamento giudiziario e sulla trattativa Stato-mafia.

Solo così lo Stato potrà riconquistare la fiducia dei cittadini", ha detto.