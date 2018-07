Fava,Servizi spieghino depistaggi stragi

"Resta traccia di quello che è successo ed è successo che tra il '92 e il '94 si è assistito al più clamoroso depistaggio che la storia della Repubblica ricordi. Per questo chiederemo agli attuali responsabili dell'intelligence cosa è accaduto tra il '92 e il '94". L'ha detto il presidente della Commissione regionale antimafia Claudio Fava nella conferenza stampa seguita all'audizione di Fiammetta Borsellino.

La figlia di Paolo Borsellino ha detto: "Le motivazione del Borsellino quater hanno avvalorato quanto sapevamo sui depistaggi cominciati a partire dal '92. Io racconto fatti, mi riferisco a dati contenuti nelle carte processuali. Le mie non sono opinioni. I nomi non li faccio io, ma sono negli atti. Se la procura di Caltanissetta e i magistrati del tempo hanno fatto male, è giusto che rendano conto del loro operato".

Borsellino ha aggiunto: ''Vertici istituzionali e investigatori che hanno ordito il depistaggio sulla strage di via D'Amelio, hanno fatto male non solo a noi ma all'intero Paese; è stata offesa anche l'onorabilità della magistratura".