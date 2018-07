Clochard picchiato mentre dormiva

(ANSA) - PALERMO, 18 LUG - Un clochard, Mohamed, lunedì notte è stato aggredito e picchiato mentre dormiva nella sua roulotte.

Un gruppo di balordi lo ha colpito con bastoni nel porticciolo di Sant'Erasmo a Palermo. A raccontare quanto successo un volontario dell'associazione Angeli della notte. "Mohamed ha 60 anni - racconta Giuseppe Li Vigni volontario dell'associazione che assiste i senza casa a Palermo - e ci ha raccontato di essere andato a piedi al pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla per essere medicato. Attualmente ha entrambe le braccia fasciate non possono essere ingessate perché sono piene di ferite". I volontari raccontano di altre aggressioni avvenute in questi giorni. "Ai senza casa quelli che dormono nei pressi della chiesa di Sant'Antonino hanno bruciato i materassi lo testimonia una persona che incontriamo e che ci racconta la loro disavventura", dice Giovanni Pitisi un altro volontario.