Mafia: Cancelleri, in foto boss non c'è

(ANSA) - PALERMO, 16 LUG - Nella foto pubblicata dai mass media e presa da Facebook "il mafioso Giuseppe Corona non c'è.

La mafia, dalle intercettazioni si evince, non sta con noi, noi siamo inavvicinabili. Non permetto a nessuno di diffamare la mia immagine quella di Di Maio e quella del M5s" Lo dice Giancarlo Cancelleri, del M5s, vicepresidente dell'assemblea regionale siciliana, commentando la foto in cui con Luigi Di Maio appare nel bar Aurora a Palermo, con Fabio Bonaccorso cognato del mafioso arrestato oggi. La foto venne scattata nell'ottobre 2017 durante la campagna elettorale per le regionali e postata nel profilo Facebook del bar Aurora che secondo l'accusa sarebbe di Corona. "Noi camminavano per strada - spiega Cancelleri - dopo un incontro in cui abbiamo parlato d'imprese, il 26 ottobre, era l'una un caldo soffocante la cravatta che mi stringeva il collo e siamo passati davanti al bar. Ho detto: Luigi prendiamoci un caffè ne ho bisogno. Il gestore mi ha detto: che sorpresa facciamoci una foto".