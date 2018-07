Esplode bombola da sub, morto a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 13 LUG - Paolo La Parola, 54 anni, è morto questo pomeriggio a Palermo investito dall'esplosione di una bombola da sub. L'uomo si trovava in via Vincenzo Di Marco, vicino alla sede della Tecnomare Paluzzo, azienda di cui era socio e che fa riparazioni e ricariche di bombole, quando d'un tratto è deflagrata. Lo scoppio lo ha investito in pieno non lasciandogli scampo. La Parola è stato trovato riverso per terra dai sanitari del 118, dagli agenti di polizia e dai vigili del fuoco intervenuti. I medici hanno tentato di rianimare l'uomo, ma non c'è stato nulla da fare.