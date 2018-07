Turismo: al via trenistorici del gusto Fs in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 12 LUG - Promuovere le eccellenze enogastronomiche facendo esplorare i paesaggi siciliani a bordo di carrozze d'epoca: sono i treni storici del gusto, itinerari turistici promossi dalla Regione siciliana e dalla fondazione delle Ferrovie dello Stato. L'iniziativa, che partirà il 28 luglio e si articolerà in 23 tappe e 50 corse, è stata presentata questa mattina a Palazzo d'Orleans dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, dall'assessore regionale al turismo Sandro Pappalardo e dal direttore generale della fondazione Fs Luigi Cantamessa.

"L'iniziativa proseguirà fino al 9 dicembre - ha detto il presidente Musumeci - pertanto puntiamo alla destagionalizzazione. Inoltre, Il prossimo anno saremo nelle condizione di utilizzare i percorsi delle dismesse Ferrovie a scartamento ridotto per trasformarle in piste ciclabili". Musumeci ha poi annunciato un'altra iniziativa proposta dalla regione: "intendiamo chiedere al ministero dei trasporti di creare dei veri Orient Express siciliani".