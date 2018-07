Rifiuti: Musumeci, bonifica discariche

(ANSA) - PALERMO, 12 LUG - "Stiamo lavorando alla bonifica delle discariche pericolose". Lo ha detto il presidente della regione Nello Musumeci.

"In Sicilia ce ne sono 510, non sappiamo quante di queste siano effettivamente pericolose lungo le falde acquifere, - ha aggiunto - perché alcune sono dormienti, per questo abbiamo stipulato una convenzione con la struttura del dissesto idrogeologico e con l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per potere affrontare l'emergenza bonifiche dato che non disponiamo del personale sufficiente".