Detenuti impiegati in lavori Parco Egadi

(ANSA) - PALERMO, 12 LUG - Un centinaio di detenuti, ritenuti idonei a svolgere attività lavorative fuori dal carcere, verranno impiegati in interventi di manutenzione dell'Area marina protetta delle isole Egadi. Il progetto, voluto dal direttore generale dei Detenuti e del Dipartimento del Dap Roberto Piscitello, passa attraverso la creazione di un'area apposita all'interno della casa circondariale di Favignana destinata ai detenuti prossimi all'espiazione della pena, selezionati per lavorare all'esterno dell'istituto.

Scopo del progetto, avviato un anno fa con il presidente dell'Area marina protetta, è dare un contributo allo sviluppo del territorio.

Piscitello ha visitato la struttura di Favignana da cui l'anno scorso erano evasi tre detenuti per verificare gli attuali standard di sicurezza. Nell'ultimo periodo sono state riattivate le telecamere esterne, potenziato il sistema antiscavalcamento con delle reti e migliorato l'apparato di controllo elettronico.