Circonvenzione di incapaci, tre arresti

(ANSA) - GELA (CALTANISSETTA), 11 LUG - Carabinieri stanno eseguendo, tra Gela e Niscemi, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e perquisizioni, disposte dalla Procura di Gela, per associazione a delinquere, circonvenzione di incapaci, induzione e sfruttamento della prostituzione. Nell'indagine, denominata San Giuseppe, i militari hanno ricostruito minacce e violenze subite da diverse vittime, nonché ingenti somme di denaro sottratte a anziani e spedite in Romania, smascherando l'associazione capeggiata da un italiano che si avvaleva di romeni. Particolari sull'operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle 11 alla Procura di Gela alla presenza del procuratore Fernando Asaro e del comandante provinciale dei carabinieri di Caltanissetta, colonello Gerardo Petitto.

