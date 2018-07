Arte,opere di Caputo in mostra a Trapani

(ANSA) - PALERMO, 9 LUG - Ospitata nella prestigiosa cornice del Museo trapanese ''A. Pepoli'' il 13 luglio sarà inaugurata la mostra di Salvatore Caputo intitolata "Dal mare, nel mare.

Dialoghi equorei attraverso il tempo" che raccoglie, fra quadri e oggetti d'arte, trentasette opere della produzione recente dell'artista siciliano. L'idea da cui nasce il progetto è quella del dialogo che viene declinato attraverso il mare elemento che maggiormente caratterizza la Sicilia. In un Museo come il Pepoli, in cui - fra le altre preziose collezioni - un'ampia sezione è dedicata ai coralli, impaginare una mostra sul mare, tema frequentatissimo da Caputo, è sembrato naturale. Così come è sembrato naturale inserire, nel tessuto espositivo, anche alcuni oggetti d'arte realizzati da Caputo su legni antichi e con una commistione di materiali, a ribadire questo incessante dialogo fra l'ieri e l'oggi, fra la natura e l'arte che è il filo conduttore di questa mostra. La mostra sarà visitabile fino al 16 settembre. (ANSA).