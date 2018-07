Morta Lidia Togni, fondatrice dell'omonimo circo

(ANSA) - PALERMO, 8 LUG - Si è spenta oggi, a Siracusa, all'età di 86 anni, durante il tour in Sicilia, Lidia Togni, fondatrice dell'omonimo circo che nel corso degli anni ha assunto anche la denominazione di Circo Massimo e Royal americano. A darne notizia su Facebook i tre figli Davide, Liviana e Vinicio che hanno scritto in una nota: "E' scomparsa la titolare di due grandi complessi circensi. La sua era una missione specifica: quella di portare felicità e gioia con i suoi spettacoli in tutto il mondo,che avrà un seguito con i suoi figli Davide, Liviana e Vinicio". (ANSA).