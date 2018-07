Lampedusa ricorda evento con Papa

(ANSA) - PALERMO, 8 LUG - "Il mio compito di pastore è quello di annunciare il Vangelo, anche quando questo risulta scomodo da accogliere o molto impegnativo. Il Papa con la sua visita non ha fatto altro che annunciare la Parola di Dio e dirci che dobbiamo prenderci cura del fratello": lo dice il parroco di Lampedusa, don Carmelo La Magra, in una intervista a Vatican News, a cinque anni dalla visita di Papa Francesco. Il viaggio di Bergoglio, l'8 luglio del 2013, viene ricordato in questi giorni con diverse iniziative con al centro, questa sera, una messa di ringraziamento per quell'evento, con la presenza dell'arcivescovo di Agrigento, il card. Francesco Montenegro.