Esibizione Frecce Tricolori a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 8 LUG - Esibizione delle Frecce Tricolori oggi pomeriggio al foto Italico a Palermo. La pattuglia acrobatica nazionale si è alzata in volo sul cielo del capoluogo siciliano per il "Palermo Air Show 2018". I dieci MB-339 hanno zigzagato in acrobazie spettacolari. Con il naso all'insù migliaia di spettatori. L'ultima esibizione a Palermo risale a sette anni fa. Le Frecce Tricolori, il cui nome per esteso è Pattuglia Acrobatica Nazionale, costituente il 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, sono la pattuglia acrobatica nazionale (Pan) dell'Aeronautica Militare Italiana, nate nel 1961 in seguito alla decisione dell'Aeronautica Militare di creare un gruppo permanente per l'addestramento all'acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti. Con dieci aerei, di cui nove in formazione e uno solista, sono la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo, ed il loro programma di volo, comprendente una ventina di acrobazie è della durata di circa mezz'ora.