Ps chiude casa a 'luci rosse' a Ragusa

(ANSA) - RAGUSA, 7 LUG - Una casa a "luci rosse", la sesta in meno di una settimana, è stata stata scoperta e chiusa dalla Polizia di Stato a Ragusa nell'ambito dell'operazione denominata "Alto Impatto". L'operazione, che ha avuto input, come nelle precedenti occasioni, da una segnalazione dei cittadini, è stata portata a termine dalla squadra mobile. Nell'appartamento, in Via Picardi, gli agenti hanno identificato due donne cubane in possesso di un regolare permesso di soggiorno ed all'interno hanno trovato un cliente italiano che stava per pagare la prestazione sessuale appena consumata. La Polizia di Stato ha avviato accertamenti fiscali per accertare la regolarità dei documenti esibiti ed il pagamento delle imposte di registro. Le donne ed il proprietario dell'immobile sono stati diffidati dal continuare ad esercitare l'attività.