Scoperte 263 piante marijuana in villa

(ANSA) - PALERMO, 6 LUG - I carabinieri hanno arrestato a Palermo con l'accusa di coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica Giovanni Ribaudo, 49 anni, e denunciato tre complici. I militari lo hanno seguito dal quartiere Villagrazia fino a una villetta semi-abbandonata nel comune di Partinico (Pa). Nell'immobile sono state trovate 263 piante di marijuana dell'altezza di un metro e mezzo circa, materiale vario per la coltivazione, taniche di fertilizzante, reattori per lampade e sistemi di areazione. Come confermato da una squadra di tecnici verificatori dell'Enel, l'intero impianto era collegato direttamente e abusivamente alla rete elettrica. L'arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto i domiciliari.