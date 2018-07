Mafia, arrestato imprenditore edile

(ANSA) - TRAPANI, 6 LUG - La Dia di Trapani ha arrestato per associazione mafiosa l'imprenditore edile Nicolò Clemente, di 50 anni, e sequestrate le società Calcestruzzi Casetlvetrani e Clemente costruzioni. L'operazione, con l'esecuzione di un provvedimento del Gip, rientra nell'ambito delle iniziative investigative condotte dalla Dia, coordinata dalla Dda di Palermo, per disarticolare la rete dei consociati mafiosi più "vicini" al latitante Matteo Messina Denaro, attraverso l'individuazione e l'eliminazione dal mercato delle imprese mafiose che costituiscono le principali fonti di approvvigionamento finanziario dell'organizzazione mafiosa di Castelvetrano. Le indagini sono sono scaturite dalle dichiarazioni rese dai collaboratore di giustizia Lorenzo Cimarosa e Giuseppe Grigoli che indicano Clemente come una delle più attive espressioni imprenditoriali del sodalizio, attivoa nei settori dell'edilizia pubblica e privata e nel commercio del conglomerato bituminoso,per assicurare risorse finanziarie alla 'famiglia'.