50 gr marijuana in casa, cane la 'fiuta'

(ANSA) - VITTORIA (RAGUSA) 4 LUG - La Squadra Mobile di Ragusa ha concluso la terza fase dell'operazione "Alto Impatto" arrestando a Vittoria, Davide D'Izzia, di 39 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione personale della Squadra Mobile e del Commissariato di Vittoria, hanno rinvenuto, grazie al fiuto dei cani poliziotto App e Vite, oltre 50 grammi di marijuana pronta per la vendita. La droga era nascosta in cucina. Sempre in casa dell'arrestato sono state trovate diverse cartucce per pistola detenute illegalmente. All'operazione 'Alto Impatto', disposta dal questore La Rosa, ha partecipato personale dei Commissariati di Vittoria e Modica, del Reparto Prevenzione Crimine e della Squadra Cinofili di Catania, della Polizia Scientifica e della Squadra Volanti. (ANSA).