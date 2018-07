Confiscati beni per 70 mln a Giacchetto

(ANSA) - PALERMO, 3 LUG - La sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo ha confiscato beni per circa 70 milioni di euro a Faustino Giacchetto, accusato di essere l'ideatore del sistema che dal 2006 in poi, grazie alla corruzione seriale, sarebbe riuscito ad appropriarsi di finanziamenti regionali ed europei. I giudici non hanno disposto la confisca integrale dei beni che erano stati sequestrati: restano in possesso alla famiglia 13 appartamenti e una serie di gioielli e orologi di valore, più conti e titoli. Contro il provvedimento può essere presentato ricorso. Giacchetto è stato condannato a otto anni e un mese e alla vigilanza speciale per tre anni, nel processo denominato "Ciapi", l'ente di formazione della Regione Siciliana che "sarebbe stato utilizzato per drenare risorse pubbliche". Il Tribunale di prevenzione, presieduto da Raffale Malizia, a latere Vincenzo Liotta e il giudice relatore Simona Di Maida, ha accolto le tesi del pm Pierangelo Padova.