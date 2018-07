Chiude Mosaicoon, start-up siciliana

(ANSA) - PALERMO, 3 LUG - Chiude la start-up Mosaicoon.

Insignita, a Silicon Valley, del "Best European Scaleup" era ritenuta tra le aziende europee con il più alto potenziale di crescita. Nata dieci anni fa è arrivata a fatturare a 20 milioni di euro. Oltre 80 dipendenti e sedi in tutto il mondo, non ha retto alla concorrenza dei grandi colossi del web. Nel 2014 l'ex premier Renzi aveva visitato la società. "Mosaicoon ha simboleggiato la possibilità anche in Sicilia di costruire impresa innovativa, generando un percorso anche culturale con ricadute positive per il territorio in termini economici e di innovazione", ha commentato il sindaco Leoluca Orlando.