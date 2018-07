Arte: il viaggio in opere di Armano a Mazara del Vallo

(ANSA) - PALERMO, 2 LUG - "Il viaggio è il tema che questo artista affronta: il cammino che parte dall'eternità del passato per giungere alla meta dell'infinito, usando il più nobile mezzo che la nostra città possiede, la barca, fonte di sostentamento per gli uomini e veicolo di impinguamento della storia". Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo, Nicola Cristaldi, nel corso della cerimonia di inaugurazione della mostra personale del maestro padovano Elio Armano, che si è svolta nella galleria Santo Vassallo del complesso monumentale Filippo Corridoni.

"Per un padovano come me - ha detto il Armano - Mazara rappresenta indubbiamente il luogo più lontano dove poter realizzare una mostra anche per i ventidue quintali di terracotta, ferro e legno che hanno attraversato il paese per raggiungere l'antico porto del Mediterraneo". Il racconto sio snoda tra storia, allarme ambientale e cronaca, in un allestimento essenziale poggiato sul pavimento con piccole imbarcazioni, nelle bacheche.