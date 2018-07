Lite per confini terreni, anziano uccide un 70enne

(ANSA) - FAVARA (AGRIGENTO), 2 LUG - Un settantenne, Baldassare Contino , è stato ucciso a colpi di pistola al culmine di una lite per una questione di confini di terreni. E' accaduto in contrada Caltafaraci a Favara, nell'Agrigentino. Pare che fra due anziani vi sia stata una violenta discussione durante la quale la vittima dell'omicidio si sarebbe scagliato e avrebbe colpito con un'ascia il 'rivale'. L'anziano ferito gli avrebbe esploso contro, mentre l'aggressore stava cercando di allontanarsi a bordo di un piccolo trattore, diversi colpi di pistola. In contrada Caltafaraci sono presenti medici del 118 e i carabinieri che stanno sentendo una persona che pare abbia assistito alla lite. Il presunto autore dell'omicidio, seppur ferito, si è allontanato ma è stato rintracciato dai militari