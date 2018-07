Sindaco e volontari ripuliscono spiaggia a Menfi

(ANSA) - PALERMO, 1 LUG - Bilancio positivo per la prima delle tre giornate ecologiche organizzate dall'Amministrazione comunale di Menfi partendo dalla spiaggia delle Giache Bianche a Bertolino: dalle 8.30 di stamattina circa un centinaio di persone si sono date appuntamento per raccogliere rifiuti di ogni genere abbandonati lungo i quasi tre chilometri di costa.

Oltre cento i sacchi di spazzatura differenziata raccolti in poche ore: "È stata una mattinata entusiasmante", ha detto l'assessore all'Ambiente Ludovico Viviani, che insieme al sindaco Marilena Mauceri, la giunta, agenti della polizia locale, dipendenti comunali, operatori Aro e molti consiglieri comunali in pantaloncini e maglietta si sono dati da fare nelle varie fasi di pulizia e raccolta. (ANSA)