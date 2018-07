Fotografia: sacro dei migranti a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 1 LUG - La mostra fotografica Il sacro degli altri. Culti e pratiche rituali dei migranti in Sicilia di Attilio Russo e Giuseppe Muccio aprirà domani la tredicesima edizione del Sole Luna Doc Film Festival, promosso dall'Associazione Sole Luna-Un ponte tra le culture e in programma a Palermo fino all'8 luglio.

L'esposizione è organizzata dalla Fondazione Ignazio Buttitta e dall'associazione per la conservazione delle tradizioni popolari-Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino, è stata allestita nella chiesa di Santa Maria dello Spasimo. Si potranno vedere una serie di immagini che documentano la "variegata fenomenologia dei culti delle comunità di migranti che, per varie ragioni e in tempi diversi, si sono stanziate in Sicilia arricchendone il panorama demografico e culturale". Autori delle immagini sono il messinese Russo e il siracusano Muccio, da decenni impegnati nella documentazione delle feste religiose e delle pratiche cultuali siciliane.