27 kg di hashish e pistola, arrestato

(ANSA) - PALERMO, 30 GIU - I finanzieri del gruppo pronto impiego di Palermo, hanno arrestato, nella zona del Policlinico, Rocco Di Mariano, 30 anni trovato in possesso di circa 27 kg di hashish, 2 etti di marijuana e 9 grammi di cocaina, una pistola Beretta e oltre 70 proiettili. Di Mariano, ha precedenti per rapine e per traffico di sostanze stupefacenti. L'arresto è stato convalidato e l'indagato è stato portato in carcere.