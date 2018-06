Mafia: operazione Cc, in cella mafiosi

I carabinieri di Agrigento hanno arrestato dieci mafiosi delle cosche agrigentine e palermitane e notificato un obbligo di dimora a un undicesimo indagato.

L'operazione è stata coordinata dalla Dda di Palermo. In manette sono finiti boss ed estorsori già arrestati a gennaio scorso nell'ambito del maxiblitz 'Montagna' poi scarcerati dal tribunale del Riesame. I giudici della Libertà, nei mesi scorsi, avevano annullato per difetto di motivazione ben 13 misure cautelari sostenendo che il gip che aveva disposto i provvedimenti si fosse limitato a fare un copia e incolla della richiesta di arresto depositata dai pm Gery Ferrara, Claudio Camilleri e Alessia Sinatra. Una decisione, quella del Riesame, che aveva fatto tornare liberi mafiosi ed estortori. La Procura di Palermo ha fatto ricorso contro la decisione del tribunale. La Cassazione, che si sta pronunciando in questi giorni, ha dato ragione ai pm e ha annullato con rinvio già 8 delle 13 scarcerazioni disposte dal Riesame.

Queste le persone arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento nell'ambito dell'inchiesta antimafia denominata "Montagna": Antonino Vizzì, 63 anni, ritenuto reggente della "famiglia" di Raffadali; Vincenzo Pellitteri, 66 anni, ritenuto reggente della "famiglia" di Chiusa Sclafani; Franco D'Ugo, 52 anni, del clan di Palazzo Adriano; Giovanni Gattuso, 62 anni, ritenuto reggente della "famiglia" di Castronovo di Sicilia; Vincenzo Cipolla, 56 anni, della cosca di San Biagio Platani; Raffaele La Rosa, 59 anni, ritenuto appartenente alla "famiglia" di San Biagio Platani; Raffaele Salvatore Fragapane, 40 anni, ritenuto appartenente alla "famiglia" di Santa Elisabetta; Luigi Pullara, 54 anni, ritenuto esponente di vertice della "famiglia" di Favara; Angelo Di Giovanni, 46 anni, ritenuto appartenente alla "famiglia" di Favara e Giuseppe Vella, 37 anni, della "famiglia" di Favara.