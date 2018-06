Le "Dimore del mito" nei Sassi di Matera

(ANSA) - MATERA, 28 GIU - Mito e creatività, ispirati a simboli della cultura mediterranea e dell'antica Grecia, che si mescolano in maniera originale a suggestioni contemporanee, caratterizzano la 31/a edizione delle "Grandi Mostre nei Sassi" dedicata allo scultore Girolamo Ciulla, intitolata "Dimore del Mito", allestita a Matera nelle chiese rupestri di San Nicola dei Greci e Madonna delle Virtù. La mostra - che sarà aperta domani e resterà aperta fino al 14 ottobre - che comprende 40 opere di diverse dimensioni in marmo travertino, bronzo, ferro, ceramica, legno e marmo bianco, realizzate tra il 1986 e il 2018. E' stata presentata oggi da Francesco Vizziello, presidente del circolo culturale "La Scaletta", alla presenza dell'artista e della curatrice Beatrice Buscaroli. Per la prima volta il catalogo è stato realizzato in due lingue: italiano e inglese.