Lascia cane in auto al sole e va al mare

(ANSA) - PALERMO, 28 GIU - Ha lasciato il cane dentro la macchina al mare a Mondello, località balneare di Palermo. Il povero animale è rimasto intrappolato dentro l'auto parcheggiata al sole, in via Regina Elena. Diversi bagnanti hanno tempestato di telefonate la sala operativa della polizia e gli agenti del commissariato di Mondello sono riusciti a liberare il cane tra gli applausi di residenti e bagnanti che hanno assistito all'operazione. Poco dopo è arrivato il proprietario dell'auto.

Gli agenti lo hanno sentito e si sta valutando se denunciarlo per maltrattamento di animali.