Vita da pastori con Experience Airbnb

(ANSA) - AGRIGENTO, 27 GIU - Una giornata da pastori. A dieci minuti dalla Valle dei Templi. Tra paesaggi millenari e lo scampanellio delle caprette girgentane, razza autoctona in via d'estinzione dalle bellissime corna ''inturciniate'', che il mito vuole addirittura nutrici di Zeus. E' una delle prime Experience italiane che Airbnb lancia sul suo nuovo settore dedicato alle attività per turisti ed appassionati, da acquistare con un clik e condividere con gli abitanti locali. Già oltre 1500 le proposte offerte on line nel nostro paese, come quella di Valeria e suo marito Giuseppe, allevatori di professione e ora anche host. Il loro programma prevede sveglia di buon mattino, pascolo, mungitura nella stalla e poi il caseificio dove Valeria prepara il Tumazzo, il tipico formaggio primo sale. ''Per noi - dice la host - è una fonte alternativa di guadagno ma soprattutto l'occasione di condividere la storia e la cultura di queste razza, sensibilizzando i viaggiatori sull'importanza della salvaguardia di tradizioni e biodiversità''