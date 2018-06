Nuoto: a Palermo tornano i Campionati italiani master

(ANSA) - PALERMO, 27 GIU - A dieci anni di distanza, tornano a Palermo i Campionati Italiani Master di Nuoto, Nuoto di Fondo e Pallanuoto. Quest'anno, infatti, la Federazione Italiana Nuoto ha affidato al Comitato 'TeLiMar & Waterpolo Palermo Sport Events', l'organizzazione della manifestazione che comprenderà le prove di nuoto in acque libere, le gare di nuoto e le partite di pallanuoto, che si svolgeranno dal 6 al 22 luglio.

Oltre 4500 gli atleti di oltre 600 società sportive di tutta Italia, con presenze dai 25 agli 85 anni che parteciperanno alle gare. La Piscina Olimpica Comunale ospiterà le gare di nuoto e le partite di pallanuoto; tra i golfi dell'Addaura e di Mondello verranno disputate le prove di fondo.

Palermo, che con la Waterpolo negli ultimi 14 anni ha vinto 10 titoli italiani di nuoto master, 14 titoli regionali ed oltre 120 trofei Supermaster e con la Nadir gli ultimi 3 campionati italiani, si conferma dunque capitale del nuoto master. Alle gare di nuoto in acque libere sono iscritti complessivamente 1400 atleti; altri 2500 disputeranno le gare in piscina mentre 600 sono i pallanuotisti delle 35 squadre partecipanti. Il presidente del Telimar Marcello Giliberti, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei Campionati, ha sottolineato l'impegno del circolo nella organizzazione di grandi eventi sportivi: "Ci stiamo cimentando in questa nuova esperienza - ha detto - consapevoli di essere riusciti a portare questa importante manifestazione nella nostra città, creando dopo la Europa Cup di pallanuoto dello scorso febbraio una ulteriore opportunità di fruizione turistica del territorio. Una ulteriore occasione, grazie allo straordinario impegno profuso dal nostro Comitato Organizzatore, per implementare le attrezzature ed i servizi della Piscina Olimpica Comunale, che a fine manifestazione resteranno in dote alla collettività'".

"Siamo stati tra i primi in Italia - ha ricordato il presidente della Waterpolo Antonio Coglitore - a credere fortemente al settore master ed ai campionati italiani facendo partecipare centinaia di atleti di ogni età in tutte le sedi.

Dopo i tanti titoli italiani e trofei vinti ed il 3/o posto lo scorso anno nella pallanuoto M40, per noi è un onore poter dare un forte contributo attivo al settore ed al movimento partecipando alla organizzazione dei campionati a Palermo". (ANSA).