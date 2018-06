Bancomat manomessi a Palermo, due serbi denunciati

(ANSA) - PALERMO, 27 GIU - Avrebbero manomesso diversi bancomat del centro storico di Palermo ma sono stati individuati grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. La polizia di Stato ha denunciato due cittadini di serbi di 22 e 42 anni che da giorni soggiornavano nel capoluogo siciliano in una casa vacanze con l'accusa di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche. Nei giorni scorsi erano stati trovati tre bancomat manomessi, due in corso Vittorio Emanuele e uno in via Maqueda.

Per risalire agli autori la questura ha creato una task force di esperti, coordinati dal commissariato "Oreto-Stazione". Dalle indagini è emerso come i malviventi fossero riusciti ad alterare il funzionamento dei bancomat, attraverso l'uso di skimmer, ovverossia di sofisticati sistemi elettronici che, collocati come cloni nella parte anteriore del sistema erogatore di banconote e dotati di un sistema miniaturizzato di lettura del codice segreto, riescono a carpirne la relativa sequenza