Alla scoperta olio con Experience Airbnb

(ANSA) - TRAPANI, 27 GIU - ''In vacanza in Italia magari vieni una volta sola. Ma l'olio lo usi tutti la vita''. Parola di Giuseppe, tra i primi a proporsi nelle nuove Experience che Airbnb lancia in tutta Italia: attività per turisti e appassionati da offrire sulla piattaforma per far vivere il territorio e le sue specialità. E anche per allargare il proprio business. Proprio come Giuseppe, 31 anni, laurea in ingegneria, che pur di non lasciare la Sicilia ha raccolto gli insegnamenti dei nonni e oggi produce olio extra vergine d'oliva nel trapanese. ''Utilizzavo già Airbnb come host di case - dice - ma quando ho scoperto le esperienze ho pensato fossero l'occasione giusta per far conoscere la mia piccola realtà e mostrare ai viaggiatori come viene prodotto il vero olio italiano, dalla pianta all'imbottigliamento. Un modo per far scoprire sapori ed essenze della nostra terra e del grande olio italiano che nessuno può copiare, allargando anche il mio portfolio clienti: vengono, assaggiano l'olio e poi lo ordinano tutto l'anno''