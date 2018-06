Musei: al Salinas di Palermo si inaugura nuovo Cafè culture

(ANSA) - PALERMO, 26 GIU - Un nuovo spazio pensato per rendere più piacevole l'esperienza della visita al museo, innovando il concetto stesso di accoglienza. Non è solo un caffetteria, o un bookshop o un welcome point. Ma un pizzico di tutto questo e persino qualcosa di più: un luogo dove incontrarsi, confrontarsi, leggere, lavorare, acquistare un pezzettino di città artigianale, lasciarsi trasportare dai sapori, nel cuore di una delle collezioni archeologiche più interessanti del mondo, quella del museo Salinas, a Palermo. Giovedì 28 giugno - dalle 19 alle 21 su invito, poi aperto fino a mezzanotte gratuitamente per il pubblico che potrà assistere anche ad un videomapping che racconterà le collezioni del museo - apre i battenti il Cafè Culture Concept Store ideato e realizzato da CoopCulture, in collaborazione con la direzione del Museo Salinas: nasce così uno spazio polivalente che sarà il naturale prolungamento di piazza Olivella, saldando il già stretto rapporto che lega Palermo al Salinas, dal 6 luglio visitabile anche in notturna, nei weekend. E proprio per questo motivo, è lo stesso Cafe a lanciare un'idea nuova anche per la sua programmazione: una call aperta perché tutti possano collaborare al suo futuro. Un percorso partecipativo di produzione culturale all'interno del quale i soggetti che svolgono attività culturali saranno chiamati a concorrere insieme alla costruzione e alla promozione degli eventi. "Non può che destare gioia vedere il Museo Salinas arricchirsi di un'ulteriore risorsa per attrarre cittadini e viaggiatori - dice l'assessore regionale ai Beni culturali e all'Identità siciliana, Sebastiano Tusa - Il Museo diventa sempre più luogo non solo di visita, ma anche d'incontro. La bellezza e il grande valore culturale delle sue collezioni saranno sempre il fulcro della visita, ma ad essi si affiancherà un servizio mirato a soddisfare anche le curiosità gastronomiche per le tante eccellenze della nostra terra. Con le aperture notturne facciamo un ulteriore passo in avanti verso quell'offerta culturale di respiro internazionale che stiamo progettando per i nostri siti e che mira ad adeguare i Musei siciliani agli standard europei".

"Con questa nuova offerta, che amplia anche la possibilità di fruizione delle nostre collezioni, intendiamo 'connetterci' sempre più e sempre meglio con cittadini e visitatori affinché, nel nostro Museo, possano trascorre momenti piacevoli ma anche intensi e rilevanti sotto il profilo culturale - interviene il direttore del Museo, Francesca Spatafora -. La co-creazione e co-produzione di iniziative, inoltre, in linea con l'indirizzo impresso già da diversi anni all' Istituto, è stata pensata per promuovere con impegno ancora maggiore quei processi di partecipazione e di coinvolgimento che certamente contribuiscono ad avvicinare la comunità all'Istituzione museale". Per la serata di inaugurazione è stata preparata una sorpresa: il Salinas offrirà InLumina, in collaborazione con i creativi di OddAgency, un racconto molto narrativo, e per immagini, della collezione del Museo e dei suoi pezzi più importanti, a partire dalla maschera della Gorgone del Tempio C di Selinunte esposta nella nuova Agorà. Si replica anche venerdì e sabato.(ANSA).