Ballottaggi: primi dati, M5s rischia di perdere Ragusa

(ANSA) - PALERMO, 25 GIU - Sorprese dai ballottaggi in Sicilia. In base ai primi dati a Ragusa, il candidato sindaco del M5s Antonio Tringali è indietro di circa dieci punti rispetto al rivale Giuseppe Cassì, sostenuto da liste civiche e FdI; euforia nel suo comitato elettorale.

A Messina, Cateno De Luca (Udc) sarebbe in netto vantaggio, quasi 30 punti, su Dino Bramanti, sostenuto dal centrodestra. A Siracusa, invece, il distacco tra i due contendenti è minimo, con Francesco Italia (Cs) avanti rispetto a Paolo Ezechia Reale, appoggiato dal centrodestra. (ANSA)