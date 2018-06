Ballottaggi: in Sicilia affluenza definitiva al 40,1%

(ANSA) - PALERMO, 25 GIU - Negli otto comuni siciliani al ballottaggio per l'elezione dei sindaci l'affluenza definitiva è stata del 40,1%%, in calo di 20,68 punti rispetto al primo turno (era stata del 60,78%). Oltre che nei capoluoghi Siracusa, Ragusa e Messina, si è votato anche ad Acireale e Adrano in provincia di Catania, a piazza Armerina (Enna), Partinico (Pa), Comiso (RG). A Siracusa l'affluenza è stata del 34,17% (il 10 giugno era del 55,30%, -21,13 punti), a Messina l'affluenza è stata del 39,23% (65,01%), a Ragusa è del 41,94% (58,22%, -16,28 punti). (ANSA)