Nave Pozzallo,sempre ancorata a 3 miglia

(ANSA) - POZZALLO (RAGUSA), 24 GIU - E' sempre ancorata a tre miglia dal porto di Pozzallo la nave cargo Alexander Maersk, battente bandiera danese, con più di 100 migranti a bordo, in attesa di essere autorizzata ad attraccare. In Prefettura e Capitaneria di porto di Pozzallo sono in attesa di un via libera dal ministero dell'Interno e dal ministero delle Infrastrutture che finora non è arrivato. Ieri vi è stata un'evacuazione medica per due migranti: una donna incinta all'ottavo mese di gravidanza e una bambina di 8 anni disidratata e con gastroenterite. Insieme a loro due sono stati portati a terra la figlia minorenne della donna e la madre e il fratello della bambina. Per il medico marittimo Vincenzo Morello che ha proceduto all'evacuazione e che ha avuto modo di controllare lo stato medico di altri migranti a bordo "la situazione è sotto controllo e non ci sono particolari casi d'allarme".