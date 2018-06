Calcio: Campionato italiano avvocati, Palermo secondo

(ANSA) - PALERMO, 24 GIU - Gli avvocati di Palermo conquistano a Pescara il secondo posto nel campionato italiano di calcio che vede in campo penalisti e civilisti. La squadra degli avvocati di Palermo, guidata dal vicepresidente del consiglio dell'ordine degli avvocati Piero Alosi e capitanata da Giovanni Di Salvo ed Alessandro Scibilia, conclude la sua avventura al Campionato Nazionale Forense senza riuscire a superare gli avvocati di Bari.

L'associazione, in sigla Asdap, che vanta una vittoriosa storia ultraventennale, dopo essersi qualificata alle fasi finali nazionali del torneo, conclude comunque a testa alta la propria avventura con una sconfitta di misura in finale per 1 a 0. Partita molto equilibrata per entrambi i tempi regolamentari, giocata nella serata di sabato 23 giugno. L'unico rammarico per gli avvocati palermitani è quello di non essere riusciti a segnare, pur avendo tenuto il pallino del gioco per gran parte del match.(ANSA).