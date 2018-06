Sopravvissuti naufragio a Ps, 78 morti

(ANSA) - POZZALLO (RAGUSA), 21 GIU - Sarebbero 78 i dispersi del naufragio del gommone che si è spaccato in due in mare, al lago della Libia, avvenuto la settimana scorsa al largo della Libia. A bordo c'erano circa 120 persone. Tra le vittime, è stato confermato, anche lo scafista che è finito in mare. E' quanto hanno ricostruito dagli oltre 40 superstiti soccorsi da nave Preston, della marina militare Usa, e arrivati due giorni fa a Pozzalo su nave Diciotti della Guardia Costiera, nelle testimonianza rese alla squadra mobile della Questura di Ragusa.

Alcuni sopravvissuti si sono salvati restando aggrappati ai cadaveri dei sfortunati 'compagni' di viaggio. Tra le vittime, oltre a due sorelle nigeriane, anche una donna incinta, una neonata e la sua giovane mamma.