Post su Fb con minacce morte a Musumeci

(ANSA) - PALERMO, 20 GIU - Un commento di un hater con minacce di morte al presidente della Regione siciliana Nello Musumeci è stato pubblicato in un post sulla pagina Facebook della capogruppo del M5S all'Ars Valentina Zafarana. "Mafiumeci non è certo una rivelazione" si legge. "E' il continuum di Lombardo e di Cuffaro e di tutti i governi siciliani che sono la Dc trasformata poi in Forza Italia hanno continuato a distruggere una terra da sempre martoriata. Sig. Presidente le auguro una morte lenta e dolorosa".

Il post è stato rimosso dopo che aveva suscitato reazioni all'Assemblea regionale siciliana. Solidarietà al presidente Musumeci è stata espressa dalla stessa capogruppo del M5s all'Ars. "Condanno senza 'se' e senza 'ma' qualsiasi minaccia e qualsiasi forma di violenza" dice all'ANSA Valentina Zafarana lanciando un appello alle forze politiche "ad abbassare i toni".

"Odio e rabbia non fanno parte della nostra azione politica" conclude l'esponente M5s.