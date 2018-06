Solidarietà: LiviaConNoi al Teatro Verdura di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 19 GIU - LiviaConNoi, la manifestazione in ricordo di Livia Morello scomparsa prematuramente all'età di 18 anni, apre ufficialmente sabato 23 giugno alle 21.15 la stagione del Teatro di Verdura. Un appuntamento con la solidarietà adottato dal Comune ed inserito tra le attività istituzionali del programma Palermo, capitale italiana della Cultura 2018.

Quest'anno, tra l'altro, l'associazione Livia onlus, donerà con il contributo della Fondazione Mediolanum onlus e il sostegno di Opel Riolo, un pulmino 9 posti che sarà utilizzato per le attività dei minori della Parrocchia San Filippo Neri allo Zen diretta da padre Miguel Pertini al quale l'anno scorso la stessa associazione, in ricordo di Livia Morello, ha donato un campetto in erba sintetica di calcio a cinque.

Allo spettacolo di sabato parteciperanno tanti artisti come gli attori Sergio Friscia e Sergio Vespertino, la cantante Daria Biancardi, il pianista Davide Santacolomba, il gruppo musicale dei Tamuna, le attrici Elena Pistillo, Aurora Falcone e Rosalba Bologna e gli artisti dell'Accademia Internazionale del Musical della sede di Palermo. Condurranno la serata Rossella Leone e Salvo La Rosa, la direzione artistica e la regia sarà di Massimo D'Anna. La prevendita proseguirà fino a sabato mattina presso il circuitoboxofficesicilia e nel tardo pomeriggio al botteghino del teatro.