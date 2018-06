Musica: al via stagione estiva Oss, dalla classica al jazz

(ANSA) - PALERMO, 19 GIU - Ventotto appuntamenti, molti dei quali in decentramento in giro per la Sicilia, obbedendo al principio statutario di un'Orchestra a servizio dell'intera regione. Più un ciclo di quattro concerti dedicato a Beethoven a settembre all'Orto Botanico di Palermo ed uno a Trapani. E' il programma estivo dell'Orchestra Sinfonica Siciliana.

La stagione prevede una doppia produzione, la classica e la jazz. La classica, oltre all'inaugurazione, prevede cinque produzioni programmate tutte il giovedì all'Orto botanico (28 giugno, 5, 12, 19, 26 luglio) con replica il sabato a Piazza Ruggero Settimo (30 giugno, 7, 21, 28 luglio) con decentramento domenicale in alcune sedi regionali di rilievo come Segesta (22 luglio) e Gibellina (31 luglio). Altri concerti programmati soltanto in decentramento saranno il 14, 15, 29 luglio a Terrasini, Alcamo e Ciminna), nel Duomo di Monreale (20 luglio) e nella Villa Margherita di Trapani (16 settembre). Infine, molte aspettative si concentrano per il Concerto conclusivo della stagione che Nicola Piovani terrà nel Teatro antico di Taormina (4 agosto) e nel Teatro romano di Catania (5 agosto).

I programmi, improntati a un repertorio tradizionale e accattivante, puntano a soddisfare platee ampie ed eterogenee, locali e turistiche. Il cartellone si apre sabato 23 giugno alle 21 con un concerto in piazza Ruggiero Settimo diretto da Maria Luisa Macellaro La Franca, giovane talento palermitano che vanta numerose affermazioni all'estero e in particolare in Francia.

Giovedì 28 giugno il primo dei concerti previsti all'Orto Botanico. Alle 21, sul podio Ottavio Marino violino solista: Lorenzo Rovati. Venerdì 29 giugno alle 21 a palazzo Riso prende il via la sezione jazz con Fabrizio Bosso (tromba) solista e l'Orchestra diretta da Paolo Silvestri, e il Trio Urban Fabula. Come di consueto, due date del programma estivo vedranno protagonista l'Orchestra Sinfonica Siciliana sul versante jonico: a Taormina il 4 agosto alle 21.30 l'Orchestra Sinfonica Siciliana sarà diretta dal Premio Oscar Nicola Piovani. Il concerto si terrà al Teatro Antico. In programma musiche dello stesso Piovani, tratte dalle colonne sonore di film famosi Kaos, Il marchese del Grillo, La vita è bella. Il programma sarà riproposto al Teatro romano di Catania il 5 agosto, alle 21.30.

E' la prima volta che l'Orchestra Sinfonica Siciliana suona nella magica cornice del teatro, recuperato l'anno scorso agli spettacoli di prosa del Teatro Stabile di Catania. (ANSA).