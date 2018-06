Libri: La "Tempesta" di Camarrone, tra naufragio e incontri

(ANSA) - PALERMO, 19 GIU - La libreria di Palermo Modusvivendi, ospiterà la presentazione del nuovo libro di Davide Camarrone, "Tempesta", pubblicato dalla casa editrice indipendente Corrimano Edizioni. A dialogare con l'autore, lunedì 2 luglio 2018, a partire dalle ore 18.30, il giornalista e scrittore Salvatore Ferlita. Sarà presente il pittore Francesco De Grandi, autore del "Naufragio" (collezione ElenkArt), dal quale è tratta la copertina del romanzo.

Il romanzo di Davide Camarrone appartiene ad un tempo che è fuori dal tempo, dicendo di un naufragio e dell'incontro su un'isola al centro del Mediterraneo tra diversi personaggi letterari. Una Tempesta che conduce a Bintarriah, Pantelleria, l'isola dei venti: teatro di un coinvolgimento straordinario.

"Tempesta" attraversa l'ultima opera teatrale shakespeariana, trascinando con sé lingua ed emozioni e non trattenendo pressoché nulla del testo originario. In "Tempesta", la lingua del tempo di Shakespeare incontra altre letterature ed altri autori, contemporanei. La storia prova a dire di tante drammatiche navigazioni; della sfida alla morte e del compiacimento nel lanciarla; di un naufragio e di incontri e ricerche che ad esso succedono, della disperazione, del pentimento e di un tragico riconoscimento. L'opera di Shakespeare e la tematica del naufragio, sono elementi che connettono la "Tempesta" di Davide Camarrone all'opera di Francesco De Grandi, ospite dell'incontro. Esponente de la Scuola di Palermo, il pittore ha raccontato di naufragi e orizzonti in tempesta.(ANSA).