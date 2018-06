Vino: Consorzio Doc Sicilia a Aspen per Food&Wine classic

(ANSA) - PALERMO, 18 GIU - Il Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia è tra i grandi vini del mondo ad Aspen, in Colorado (Usa), ospite del Food&Wine Classic, uno dei più importanti eventi mondiali dedicato all'enogastronomia d'eccellenza. Tra showcooking, seminari, feste e 80 chef in azione ai fornelli, nel weekend enogastronomico più esclusivo dell'anno targato Usa, appassionati ed esperti hanno potuto assaggiare i vini della denominazione Doc Sicilia. "Non potevamo mancare, anche quest'anno, al Food&Wine di Aspen - ha commentato Antonio Rallo, presidente del Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia-. Nei tre giorni dell'evento abbiamo avuto un numero notevole di curiosi e winelovers. I vini della Doc Sicilia sono particolarmente apprezzati negli Stati Uniti, primo mercato di vino al mondo in cui si registrano costanti aumenti delle vendite e in cui continuiamo a investire con progetti promozionali". Dopo gli ottimi risultati riportati nei primi mesi di quest'anno dalla Doc Sicilia, le stime di crescita si stanno concretizzando e al 31 maggio si registra un incremento del 146% di imbottigliato rispetto allo stesso periodo del 2017. (ANSA).