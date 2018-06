Munar vince il Challenger nisseno

(ANSA) - CALTANISSETTA, 17 GIU - Lo spagnolo Jaume Munar, 21 anni, ha vinto il torneo internazionale di tennis "Città di Caltanissetta", inserito nel circuito Challenger dell'Atp.

Munar, numero 104 del mondo, ha battuto in due set (6-2/7-6) il piemontese Matteo Donati, 23 anni, numero 217 della classifica Atp. Match durato poco più di un'ora e mezzo: primo set dominato nettamente da Munar, tanto da chiudere la pratica in mezz'ora.

Nel secondo set Donati è parso più concentrato e non si è fatto strappare il servizio, ma anche il suo avversario ha tenuto i nervi saldi, mostrando poi maggiore concentrazione e potenza nel decisivo tie-break, tanto da salire fino al 6-2 e centrando il primo dei quattro match point a sua disposizione.