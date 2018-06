Morta Pirajno, architetto e docente

(ANSA) - PALERMO, 17 GIU - Il suo nome è legato all'associazione Mezzocielo, di cui è stata presidente e animatrice, e a Salvare Palermo, associazione con cui ha condotto tante battaglie con l'aiuto e il supporto di molti giovani. Sarà ricordata per il suo impegno Rosanna Pirajno, noto architetto palermitano, docente universitaria di disegno, morta oggi per una malattia a Palermo. Era anche una collaboratrice del giornale L'Ora. "Si è sempre battuta con coerenza per il mantenimento di un buon rapporto tra natura e cultura, - racconta chi le è stato vicino - per il raggiungimento delle pari opportunità tra uomini e donne, per la diffusione di una coscienza civica e ambientalista".