Medicina: convegno su insufficienza cardiaca a Sambuca

(ANSA) - PALERMO, 14 GIU - Un convegno medico sul tema "insufficienza cardiaca: un solo nome per molti quadri" si svolgerà sabato 16 giugno presso il Teatro Comunale di Sambuca di Sicilia (Ag). Si tratta di un appuntamento scientifico che riunisce i medici delle provincie di Palermo, Agrigento e Trapani esperti nel campo dello scompenso cardiaco: sono previsti circa 20 cardiologi come relatori, ed una audience di 80 medici di varie specialità. Il responsabile scientifico dell'evento è il dottor Francesco Clemenza, Direttore della Cardiologia dell'Ismett di Palermo.

Il tema del congresso costituisce uno dei problemi clinici più rilevanti dal punto di vista epidemiologico e prognostico della Medicina di oggi. La sede è stata scelta per la sua "centralità" geografica nell'area territoriale cui è indirizzato l'evento, in un comune che ha vinto il titolo di Borgo dei Borghi. Le attività scientifiche saranno precedute da un saluto del sindaco di Sambuca, Leonardo Ciaccio; è prevista inoltre una visita, durante un intervallo dei lavori, alla Istituzione del pittore Gianbecchina.(ANSA).