Danneggia Cristo in Croce, denunciato

(ANSA) - TREMESTIERI ETNEO (CATANIA), 14 GIU - Carabinieri della Stazione di Tremestieri Etneo hanno denunciato un 30enne disoccupato offese a una confessione religiosa mediante vilipendio e danneggiamento aggravato. Sarebbe l'autore degli atti vandalici alla statua in marmo del Cristo in Croce posto ai piedi della Regina della Pace di Medjugorje del complesso monumentale Parco del Donatore realizzato dall'Atelier di Carrara che scolpì l'originale. Militari dell'Arma, durante un appostamento di notte, hanno visto il 30enne sedersi vicino al monumento, sorseggiare un caffè in una tazzina da asporto, e poi colpire il Cristo in Croce. I carabinieri sul posto sono riusciti a bloccarlo soltanto dopo una violenta colluttazione.

L'uomo è stato poi condotto in caserma per le formalità di rito.

(ANSA).