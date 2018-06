Aggrediti da cani, tre feriti

(ANSA) - PALERMO, 14 GIU - Una postina è stata rincorsa e azzannata da un pitbull mentre tentava di consegnare la posta in via Maria Grazia Costanzo a Capaci (Pa) e una coppia è stata aggredita da un meticcio a Monreale.

La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all'ospedale, con ferite agli arti. Sarebbe caduta con lo scooter per evitare un cagnolino che attraversava la strada. Un pitbull, rinchiuso nel giardino di un'abitazione, ha saltato il cancello aggredendola. Marito e moglie lunedì mattina sono stati aggrediti, invece, dal cane del vicino di casa. L'aggressione è avvenuta a Monreale (Pa). Il meticcio Harly ha sfondato la rete metallica e la mattina non appena ha visto la donna l'ha aggredita provocandole una grave ferita alla coscia. La prognosi iniziale è di 20 giorni anche se sarà necessario un intervento di ricostruzione nel reparto di Chirurgia Plastica dell'ospedale Civico. Anche il marito, Angelo Mangano, giornalista Mediaset, è rimasto ferito nel tentativo di difenderla.