500 gr cocaina pura in auto, arrestato

(ANSA) - CATANIA, 14 GIU - Un bulgaro di 25 anni, Lyuboslav Garev, è stato arrestato da personale del distaccamento della Polizia Stradale di Caltagirone ne nel parcheggio di un centro commerciale di Catania per spaccio di sostanze stupefacenti.

nella vettura in suo uso, con targa tedesca, dentro uno zaino, gli investigatori hanno trovato mezzo chilo di cocaina purissima. Nell'auto, poi, la polizia ha scoperto, in uno scompartimento nascosto realizzato appositamente, 34.350 euro, che sono stati sequestrati assieme ad altri 475 euro che l'uomo aveva con sé, perché ritenuto provento dell'attività di spaccio.

Nell'auto sono stati trovati tre telefoni cellulari che saranno analizzati dalla polizia postale. Il cittadino bulgaro, dopo la contestazione del reato, è stato condotto nel carcere di Catania. (ANSA).