Quasi completato restauro Stand Florio

(ANSA) - PALERMO, 12 GIU - Proseguono le attività di recupero da parte dell'Agenzia del demanio delle strutture costiere siciliane di proprietà dello Stato. Oggi, all'interno dello Stand Florio di Palermo, il direttore generale dell'Agenzia del Demanio Roberto Reggi e il sindaco Leoluca Orlando, insieme al Soprintendente dei Beni Culturali Lina Bellanca, hanno presentato il restauro dello Stand Florio costruito nel 1905 su progetto di Ernesto Basile.

I lavori di riqualificazione, iniziati nel dicembre 2017, sono stati completati per la sala principale dello Stand Florio, la cosiddetta Tavernetta del Tiro. Nel corso dell'anno proseguiranno gli interventi per portare a termine il recupero completo dell'edificio e della sua area esterna. Affacciato sul lungomare meridionale di Palermo e per molti anni inutilizzato e oggetto di attività e occupazioni abusive, lo Stand Florio, a restauro concluso, sarà un contemporary hub, con un caffè letterario e una sala lettura nell'edificio principale.