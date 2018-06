Musica: al via ForuMovida al Forum di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 12 GIU - ForuMovida è il nome della rassegna estiva organizzata da Forum Palermo che prenderà il via giovedì 14 giugno e che si concluderà il 23 agosto. Sei i gruppi musicali, che si alterneranno sul palco del centro commerciale allestito all'interno dell'area della ristorazione, i musicisti coinvolti sono professionisti specializzati in tributi dedicati alle più note band internazionali e ai grandi nomi della musica italiana. Un repertorio ricco con musica per tutti i gusti, dal rock al rhythm and blues, al fusion, alla musica d'autore. L'apertura della rassegna è affidata a Inside out che giovedì 14 giugno intratterrà il pubblico del centro commerciale con un tributo dedicato ai Pink Floyd. Il 28 giugno sarà la volta della musica italiana con Colpa di Alfredo Band, lo spettacolo ricalca in maniera quasi perfetta le esibizioni di Vasco Rossi, ed è l'unica band siciliana riconosciuta dallo stesso rocker di Zocca. Si prosegue il 12 luglio con Square One che farà un tributo ai Coldplay, il gruppo sarà affiancato da un duo voce e chitarra che aprirà il concerto. Ancora musica italiana il 26 luglio con i Radio Baccano, l'omaggio è chiaramente dedicato alla regina del rock italiano e cioè Gianna Nannini. Il penultimo appuntamento è per il 9 agosto con gli AcquarioPalude Ligabue Tribute Band, un omaggio all'artista di Correggio che in Sicilia conta un nutrito gruppo di fan. La chiusura della rassegna è con i Tre Terzi, la band suonerà il 23 agosto, in scaletta brani legati al rock anni '70, fusion e rhythm and blues.

Gli spettacoli, organizzati da Forum Palermo in collaborazione con l'associazione culturale Rock Show Eventi, sono gratuiti. I concerti avranno una durata di un paio d'ore con inizio alle 20.30. (ANSA).